4 millions pour la transition dans l'enseignement supérieur et les territoires wallons

Le lancement d'un marché public pour l'élaboration d'outils en faveur de la transition des territoires et l'octroi d'une subvention pour l'Asbl Espace Environnement pour accompagner la transition des pouvoirs locaux sont également prévus, le tout pour un budget de près de 4 millions d'euros issus du plan de relance régional. Dans le détail, 3,16 millions iront à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans systémiques et structurels de transition ou de développement durable au sein des établissements de l'enseignement supérieur. Quelque 500.000 euros seront par ailleurs consacrés au soutien à la recherche sur l'éducation au développement durable, à travers l'établissement d'une chaire de recherche inter-institutions (universités et hautes écoles) dans ce domaine. Parallèlement, le financement régional concerne également le développement d'outils pour la transition des territoires dans une démarche de développement durable ainsi que le soutien de projets de terrain au niveau des pouvoirs locaux, notamment via une subvention de l'asbl Espace Environnement qui assure depuis 2010, pour le compte de la Wallonie, des activités de soutien aux pouvoirs locaux en matière de transition. (Belga)