Adolescent tué par un policier à Nanterre - Les bus et trams d'Ile-de-France ne circuleront pas en soirée, couvre-feu à Clamart

Des violences urbaines ont été constatées dans de nombreuses villes d'Île-de-France les deux nuits précédentes après la mort de l'adolescent de 17 ans, tué par un tir policier lors d'un contrôle routier. En outre, pris pour cible mercredi soir, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21H00 en Ile-de-France "pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a annoncé la présidente d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse. "La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens: les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21H00, pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a tweeté Mme Pécresse. Le principal opérateur de la région, la RATP, a précisé que ses trams et bus allaient s'arrêter progressivement jusqu'à 21H00. "Les réseaux Métro et RER devraient circuler normalement", a-t-elle ajouté dans un communiqué. "Nous invitons tous les voyageurs à prendre leurs dispositions pour anticiper leurs déplacements dès à présent", a précisé la Régie. Pas de bus ni de trams non plus dans la métropole lilloise, à partir de 20H00, a indiqué en fin d'après-midi le gestionnaire du réseau Ilevia, sur "recommandations de la préfecture et des forces de l'ordre". Les métros circuleront normalement. (Belga)