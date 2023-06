Adolescent tué par un policier à Nanterre - Plus de 6.000 participants à la marche blanche, la police tire du gaz lacrymogène

Partis de la cité Pablo-Picasso vers 14H00, les manifestants sont arrivés vers 16H00 près de la préfecture, à proximité de l'endroit où Nahel est décédé mardi. Une minute de silence a été observée près des lieux du drame et des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. La police a tiré du gaz lacrymogène après des tensions devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre à l'arrivée du cortège, a constaté un journaliste de l'AFP. La mère de la victime, juchée sur une camionnette et portant un tee-shirt "Justice pour Nahel", a ouvert la manifestation, suivie de plusieurs milliers de participants regroupés derrière une banderole portant le slogan "Plus jamais ça". (Belga)