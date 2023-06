Affaire Sanda Dia - Des étudiants organisent une action contre la "justice de classe" à Bruxelles

L'objectif de l'action est de dénoncer "la justice de classe" à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers. "Nous sommes des étudiants de tout le pays et nous avons été touchés par le verdict injuste", explique Haytham Mahfoudhi du collectif "Belgium Moves For Justice". "Est-ce que les fils d'entrepreneurs, d'avocats et de magistrats l'emportent sur un fils d'ouvrier d'origine sénégalaise? Si Sanda Dia avait été le fils d'un homme riche, la peine aurait-elle été la même?" Lors de la manifestation statique, les étudiants demanderont une réponse du ministre fédéral de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) à toutes ces questions. "Un grand nombre de personnes sont en colère et ressentent de l'injustice dans cette affaire", ajoute le membre de la plateforme. L'action aura lieu le 1er juillet à 12h00 au Carrefour de l'Europe à Bruxelles. Sanda Dia, un jeune étudiant de 20 ans de la KU Leuven, est décédé lors de son baptême en 2018 au sein du cercle Reuzegom. Dans cette affaire, 18 prévenus ont été condamnés par la cour d'appel d'Anvers à des travaux d'intérêt général (de 200 à 300 heures) et à 400 euros d'amende. Les condamnés ont été reconnus coupables d'infraction à la loi sur le bien-être animal, de traitements dégradants et d'homicide involontaire. Ils ont par contre été acquittés des chefs d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. (Belga)