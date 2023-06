Appel à projet pour créer 673 emplois dans l'accueil de la petite enfance en Wallonie

Pour rappel, le Plan Equilibre prévoit la création d'au minimum 3.143 nouvelles places d'accueil de la petite enfance en Wallonie d'ici à août 2026 pour un montant de plus de 130 millions d'euros d'investissement. Il prévoit aussi de financer, dans le cadre du nouveau dispositif APE, les emplois créés qui permettront l'encadrement et l'accueil des enfants. "De nombreux parents connaissent des difficultés pour trouver des places disponibles dans les milieux d'accueil pour la petite enfance. Le plan Equilibre est une première réponse concrète aux difficultés rencontrées par ces familles. Il connait ses premiers effets dès cette année avec la création de 170 nouvelles places, avant une montée en puissance les années 2024, 25 et 26", a commenté la ministre en charge des Infrastructures de la petite enfance, Valérie De Bue (MR). "Ce projet est bénéfique à plusieurs égards: pour les familles et futurs parents qui éprouvent des difficultés à trouver des places de crèches, pour la conciliation vie privée-vie professionnelle des familles, pour l'emploi grâce à la création de près de 700 emplois APE dans le secteur essentiel de la petite enfance. La Wallonie agit pour augmenter le taux d'emploi et répondre aux besoins des familles", a ajouté la ministre régionale de l'Emploi, Christie Morreale (PS). (Belga)