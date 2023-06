Appel à témoins: un homme décède après avoir été retrouvé inconscient en rue à Charleroi

La victime avait été retrouvée le dimanche 11 juin 2023 à 04h50 à la rue du Port, entre les rues de Jumet et Jules Jaumet, précisent les forces de l'ordre. "Les premiers éléments d'enquête laissent penser qu'il a probablement été percuté par un véhicule", ajoutent ces dernières. "Peu de temps auparavant, cet homme a été aperçu dans la rue de Jumet. Il titubait au milieu de la rue, interpellait les automobilistes et importunait les habitants en sonnant aux portes des habitations." Le défunt était vêtu d'un tee-shirt rouge, d'une veste noire et d'un pantalon en jeans foncé au moment des faits. La police recherche toute personne qui pourrait avoir assisté à l'une ou l'autre scène en lien avec les événements ou qui pourrait faire avancer l'enquête. Les informations peuvent être communiquées par courriel à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. (Belga)