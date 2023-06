Après trois ans d'arrêt, Caroline Wozniacki annonce son retour à la compétition

"Durant ces trois dernières années loin du jeu, j'ai pu rattraper le temps perdu avec ma famille, je suis devenue mère et j'ai maintenant deux beaux enfants dont je suis si reconnaissante. Mais j'ai encore des objectifs à atteindre. Je veux montrer à mes enfants que l'on peut poursuivre ses rêves, peu importe son âge ou son rôle. Nous avons décidé en tant que famille qu'il était temps. Je reviens jouer et j'ai hâte", a écrit Wozniacki sur Twitter. Désormais âgée de 32 ans, Wozniacki a remporté son seul tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2018. Elle a également disputé deux fois la finale de l'US Open dont une perdue contre Kim Clijsters en 2009. Devenue N.1 mondiale pour la première fois en octobre 2010, elle a également occupé la tête du classement WTA durant 67 semaines de suite entre 2011 et 2012 puis durant quatre semaines après son sacre à Melbourne en 2018. Fin 2018, elle a annoncé souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde avant de mettre fin à sa carrière en janvier 2020 après un dernier Open d'Australie. Début juin, elle était déjà remontée sur les courts en jouant aux côtés de Kim Clijsters lors du Tournoi des Légendes de Roland-Garros (Belga)