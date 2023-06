Arabie saoudite: deux morts dans une attaque devant le consulat américain à Jeddah

"A 18h45 heure locale (15H45 GMT) un homme s'est arrêté en voiture devant le bâtiment du consulat avant de descendre de la voiture avec une arme à la main" a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne SPA, en citant un porte-parole de la police. "Les forces de sécurité ont réagi (...) résultant en un échange de tirs qui a tué l'assaillant", a-t-elle ajouté. Un agent de la sécurité privée du consulat, un ressortissant népalais, est également mort des suites de ses blessures. Le consulat américain dans la ville côtière de Jeddah, sur la Mer Rouge, a déjà fait l'objet d'attaques dans le passé, notamment le 4 juillet 2016 lorsqu'un individu s'est fait exploser le jour de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Les routes menant au consulat, dans le quartier de Nabeed, avaient été fermées pendant plus d'un an, avant que la représentation diplomatique ne soit transférée dans le quartier moins densément peuplé d'Al-Muhammadiyah. Une autre attaque avait eu lieu en décembre 2004, faisant cinq morts. L'incident de mercredi s'est produit alors que l'Arabie saoudite accueille le grand pèlerinage musulman, qui a réunit plus d'1,8 million de fidèles à la Mecque, une ville située à environ 70 kilomètres de Jeddah. (Belga)