Assises Bruxelles - Georgi Skriupa reconnu coupable de meurtre avec excuse de provocation

Les jurés n'ont pas suivi les conseils de l'accusé en ce que ceux-ci avaient plaidé en premier lieu la légitime défense. Me Gilles Vanderbeck et Me Nasredine Benzerfa avaient avancé que c'est la victime qui s'était munie d'un couteau et que l'accusé n'avait fait que retourner l'arme contre son agresseur. Pour le jury, "c'est bien l'accusé qui était porteur du couteau" d'une lame de 12,5 centimètres, et la thèse de la légitime défense n'est donc "pas vraisemblable". Par contre, les jurés ont suivi les deux conseils de la défense sur leur second argument, qui consistait à affirmer qu'à tout le moins leur client avait été provoqué par la victime. Des images de caméras de vidéo-surveillance ont montré que Pavlo Vorobets a donné un coup de poing à Georgi Skriupa. Pour les jurés, le critère d'immédiateté de la provocation est rempli, le coup de couteau ayant été donné "dans un espace restreint de quelques secondes" après le coup de poing. Le critère de proportionnalité est également rempli, ont-ils établi, car le coup de poing a été "suffisamment violent que pour projeter Georgi Skriupa contre la porte de l'immeuble". Ils ont encore ajouté qu'il était plausible que l'accusé ait été animé d'un sentiment de crainte au moment de porter le coup de couteau, notamment au vu de la différence de taille et de corpulence entre la victime et lui. (Belga)