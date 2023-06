Changement de CEO à la tête d'Audi

Le président du conseil, Manfred Döss, estime que le nouveau candidat "est aujourd'hui la bonne personne pour développer la stratégie et le positionnement des produits sur les plus gros marchés d'Audi". Il a remercié M. Duesmann, qui avait été recruté chez le rival BMW, pour ses prestations ces dernières années, particulièrement dans le segment de l'électrique. Gernot Döllner possède un diplôme en ingénierie mécanique. Il est entré au sein de Volkswagen en 1993. Il a occupé plusieurs positions de management chez Porsche, contribuant notamment au déploiement de la série Panamera. Depuis 2021, il était chargé de la stratégie produit et groupe chez Volkswagen. (Belga)