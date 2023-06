Elections 2024 - Vooruit et Groen se présenteront une nouvelle fois ensemble à l'électeur à Hasselt

"Nous sommes en majorité à Hasselt depuis 2000 et cela se passe bien. La dernière fois, nous nous sommes présentés sous le nom de RoodGroen+ (ndlr Rouge-Vert+), l'année prochaine nous le ferons sous le nom de Vooruit-Groen." En 2018, la liste socialo-écologiste avait obtenu 25,3 % des voix, soit 11 élus, et M. Vandenhoudt se réjouit de la marque que le groupe a pu imprimer dans la politique locale au cours de la législature presque écoulée. La liste n'est pas encore constituée. Il est cependant convenu que les première, deuxième et cinquième places seront occupées par des membres de Vooruit et que les conseillers de Groen occuperont les places 3 et 4 de la liste commune. Les noms qui seront associés à ces places seront désignés à l'automne. (Belga)