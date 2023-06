Inondations en Wallonie - Les écoles touchées disposent de délais allongés pour solliciter les aides exceptionnelles

Deux ans après ces crues, plusieurs écoles rencontrent en effet des retards dans leurs travaux ou connaissent des difficultés pour boucler leurs dossiers d'assurance. Afin de les soulager, le gouvernement a décidé d'allonger la période utile pour solliciter une aide financière de la FWB. Celle-ci a en effet dégagé un financement exceptionnel de 25 millions d'euros au bénéfice des écoles submergées. Le délai est ainsi porté jusqu'au 31 juillet 2024, a annoncé jeudi le gouvernement. Par ailleurs, les critères d'éligibilité sont élargis aux dossiers de travaux soumis à permis d'urbanisme pour des raisons de sécurité. En effet, initialement, ce mécanisme excluait ces travaux au vu de son objectif de ne couvrir que les aménagements légers. Les travaux plus conséquents étant couverts par ailleurs. Par ailleurs, le gouvernement a également fait le point sur l'ensemble des aides accordée aux lieux culturels (musées, bibliothèques,...) affectés par ces mêmes inondations. Selon un inventaire présenté jeudi, la FWB a dégagé un montant total de 2,3 millions. Plus de la moitié de cet argent a servi à la remise en état des infrastructures culturelles, notamment le musée Renier de Verviers, la bibliothèque d'Ensival et celle de Pepinster. (Belga)