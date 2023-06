Invasion de l'Ukraine - Greta Thunberg s'exprime à Kiev sur les dégâts du conflit sur l'environnement

La destruction du barrage de Nova Kakhovka en Ukraine a notamment été évoquée. Le président a estimé qu'il s'agissait "d'une attaque terroriste russe" qui a mené au "plus important écocide d'Europe en une décennie". Le terme fait référence à la destruction délibérée de la nature. Mme Thunberg a réagi de manière critique à la réaction internationale à la destruction du barrage en juin, qui a causé l'inondation de larges territoires. "Je pense que la réaction internationale à cet écocide n'a pas été suffisante", a déclaré la Suédoise. "Nous devons en parler de manière beaucoup plus forte, nous devons faire prendre conscience de ce qui s'est passé". Plusieurs autres personnalités politiques étaient aussi présentes à cette réunion au côté de Greta Thunberg, dont l'ancienne vice-première suédoise Margot Wallström, l'ex-présidente irlandaise Mary Robinson et la vice-présidente finlandaise du Parlement européen Heidi Hautala. Ce groupe de travail, auquel les autorités vont aussi participer, va se consacrer aux dégâts causés à l'environnement et développer des mécanismes pour tenir la Russie responsable. (Belga)