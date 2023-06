Invasion de l'Ukraine - La Lituanie renforce ses contrôles aux frontières avec la Russie et le Bélarus

Une déclaration de son ministère indique en outre que le petit pays balte est prêt à fermer les frontières, aussi frontières de l'Union européenne, si la menace dans la région évolue. Aucune raison concrète n'a été avancée pour justifier la décision. Après la mutinerie du chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine et de ses forces et le déplacement prévu des mercenaires vers le Bélarus, l'inquiétude monte d'un cran en Lituanie et dans les pays voisins. La capitale Vilnius accueille en outre, dans deux semaines, le prochain sommet de l'Otan. Tout comme ses voisins baltes et la Pologne, la Lituanie a restreint l'accès à son territoire à de nombreux Russes et Bélarusses en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon le ministère lituanien de l'Intérieur, environ 1.200 citoyens bélarusses et 1.300 citoyens russes ont été refoulés à la frontière. Le Premier ministre letton, Krisjanis Karins, a aussi mis en garde jeudi contre l'exil offert par le Bélarus à M. Prigojine, qui pose un risque pour toute l'Europe selon lui. "Cette menace ne serait probablement pas une menace militaire frontale, mais une menace de tentative d'infiltration en Europe pour des raisons inconnues", a déclaré le dirigeant balte. Il assure qu'il est attendu qu'un nombre indéterminé de mercenaires très entrainés de Wagner rejoignent leur chef au Bélarus. "Nous gardons un œil attentif sur tout ce qui se passe dans ce pays", a encore déclaré M. Karins, appelant à un renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l'Union européenne. (Belga)