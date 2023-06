Jeux Européens - Gabriel De Coster se qualifie pour la demi-finale en kayak slalom

Lors de son premier run, De Coster a signé un chrono de 90.71 pour se classer 30e et intégrer de justesse le top 30 qui le qualifie directement pour la demi-finale sans devoir réaliser un second run. La demi-finale est prévue samedi sur le coup de 9h35 et la finale aura également lieu samedi à 12h40. (Belga)