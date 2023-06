Jeux Européens - La Belgique éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis de table par équipes

Adrien Rassenfosse, Martin Allegro et Cedric Nuytinck ont été battus 3-0 par l'Allemagne, tenante du titre et principale candidate à sa propre succession. Martin Allegro et Adrien Rassenfosse se sont d'abord inc3-2 (11-7, 11-8, 9-11, 9-11 en 11-5) en double face à Patrick Franziska en Dimitrij Ovtcharov. En simple, Qui Dang (ITTF 9) a ensuite battu Cédric Nuytinck (ITTF 123) 3-0 (11-7, 11-7, 11-5 ) et Dimitrij Ovtcharov (ITTF 12) a inscrit le point de la qualificaton en dominant Adrien Rassenfosse (ITTF 94) 3-0 (11-5, 11-7, 11-6). Alors que l'Allemagne était exemptée de premier tour, la Belgique s'était qualifiée pour les quarts de finale en éliminant la Pologne (3-1). Cédric Nuytinck avait signé le meilleur résultat belge en simple en atteigant les quarts de finale. (Belga)