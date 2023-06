Jupiler Pro League - Le RWDM obtient le prêt avec option d'achat de Pierre Dwomoh

Dwomoh, 19 ans, avait rejoint l'Antwerp en 2021 en provenance de Genk, son club formateur où il avait fait ses débuts professionnels en décembre 2020. Le jeune milieu de terrain n'a joué que 14 rencontres avec le 'Great Old' qui l'avait prêté la saison dernière à Braga, où il évoluait avec l'équipe B, puis à Ostende, avec qui il n'a joué que huit rencontres. "Je suis très heureux d'être ici. Le RWDM est un club familial et chaleureux avec énormément de traditions. Je suis impatient de rencontrer les nombreux supporters", a réagi Dwomoh, cité dans le communiqué. "Encore une fois, nous signons un joueur belge qui a l'expérience de la D1A. Je pense que personne ne doute du potentiel énorme de Pierre", a ajouté Gauthier Ganaye, CEO du RWDM. "J'ai eu la chance de travailler quelques mois avec lui à Ostende, et j'ai pu voir toute son implication durant les entraînements. Il a réalisé maintenant qu'il doit coupler son talent avec énormément de travail afin d'atteindre le maximum de son potentiel." (Belga)