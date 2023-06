Jupiler Pro League - Saint-Trond se renforce avec l'attaquant Joselpho Barnes

Fils de l'ancien international ghanéen Sebastian Barnes, Joselpho Barnes a grandi en Allemagne. Il est passé par l'académie des jeunes du Borussia Mönchengladbach, Fortuna Köln et Schalke 04 sans pour autant réussir à s'y faire une place. À Gelsenkirchen, il a été jusqu'en réserve. Barnes a fait ses premiers vrais pas en tant que professionnel au FC Riga, où il a marqué 7 buts et signé 4 passes décisives en 29 matchs en 2022. Il est également international ghanéen U21. "Joselpho est un attaquant puissant d'1m87, qui a le sens du but. De plus, il peut également être utilisé comme attaquant sur les flancs. Quel que soit le poste qu'il occupe, Barnes ajoute de la vitesse à notre équipe", a expliqué le directeur sportif Andre Pinto au sujet de son nouveau joueur. "Notre entraîneur Thorsten Fink a déjà travaillé avec lui, pendant son séjour à Riga. Il croit fermement en ses qualités et en son talent. Nous sommes donc convaincus que ce transfert est un investissement pour l'avenir." Barnes est également prêt pour son nouveau défi. "Je suis reconnaissant de pouvoir signer à Saint-Trond, c'est une grande étape dans ma carrière. L'entraîneur m'a déjà beaucoup parlé du club et cela m'a convaincu. J'ai hâte de montrer mes qualités aux supporters. Avec ma vitesse et mon instinct de tueur dans la surface, j'espère marquer beaucoup de buts cette saison." Barnes est le cinquième transfert estival des Trudonnaires après les défenseurs Ryoya Ogawa (FC Tokyo), Frederic Ananou (Hansa Rostock) et Bruno Godeau (La Gantoise) et le milieu de terrain Ryotaro Ito (Albirax Niigata). (Belga)