Jupiler Pro League - Viktor Fischer met fin à sa carrière à cause d'une blessure persistante

Fischer est actif au Bosuil depuis la saison 2021-2022, après avoir quitté le FC Copenhague. Lors de sa première année avec le Great Old, il a signé trois buts et six passes décisives en dix-huit matchs de championnat, mais sa contribution au doublé de la saison dernière a été beaucoup plus limitée. Le Danois, qui a percé à l'Ajax à l'époque, n'a pu participer qu'à sept matchs de championnat, au cours desquels il n'a marqué aucun but et n'a pas délivré une seule passe décisive. L'Antwerp a prêté Fischer aux Suédois de l'AIK pour toute l'année civile 2023, mais à sa demande, la fin du prêt a été officialisée d'un commun accord. (Belga)