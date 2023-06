La FWB veut pérenniser son soutien au secteur du livre

Ces aides financières visent notamment la promotion de la lecture, le soutien à l'édition, à la diffusion et aux librairies, la promotion de la langue française et des langues endogènes, ainsi que le soutien aux auteurs organisé sous forme de bourses. En plus d'accorder une base légale à ces aides, le texte entend également favoriser la professionnalisation et l'émergence de nouveaux talents, selon un communiqué du gouvernement. Il complètera par ailleurs le "contrat-cadre pour la filière du livre en FWB" destiné à renforcer chaque maillon de la chaîne du livre (des auteurs jusqu'aux libraires). Le nouveau décret conserve l'organisation des soutiens actuels autour de trois types d'aides: la bourse, l'aide au projet et la convention. Des prix littéraires resteront par ailleurs prévus au bénéfice des auteurs et autrices de la FWB. Le texte approuvé jeudi en gouvernement va à présent être soumis à l'évaluation de la chambre de concertation des écritures et du livre. Il reviendra ensuite sur la table de l'exécutif pour une 2e lecture. (Belga)