La réforme de la fiscalité automobile passe la rampe du gouvernement wallon

Concrètement, dès juillet 2025, la taxe de mise en circulation diminuera ou augmentera, avec un plafond fixé à 9.000 euros, en fonction de l'impact du véhicule sur l'infrastructure, l'environnement ou encore des risques en cas d'accident. Une dégressivité est par ailleurs prévue pour les voitures d'occasion, de même que des réductions pour les familles nombreuses et celles avec garde partagée qui ont besoin d'un véhicule plus spacieux. Cette réforme avait été transcrite dans un avant-projet de décret adopté en première lecture en juillet 2022. Depuis, le texte a fait l'objet de nombreuses consultations qui ont conduit à sa nouvelle mouture, définitivement approuvée par l'exécutif régional. "Les Wallons projetant l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion seront incités à penser leur choix de véhicule en prenant notamment en compte son poids, son type de motorisation et ses émissions de CO2, car il impactera l'état des routes, mais aussi la santé, l'environnement et la sécurité routière pour de nombreuses années", a rappelé, dans un communiqué, le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo). (Belga)