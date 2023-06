Les Ateliers de la Meuse, à Liège, vers une réorganisation judiciaire

C'est un contexte financier difficile qui a mené à cette demande de réorganisation judiciaire et ce, malgré une levée de fonds de 6,75 millions d'euros en juillet 2021 pour assurer le déploiement d'un nouveau business plan stratégique. Selon le L-Post, l'entreprise a enregistré une perte de près de 3,5 millions d'euros en 2021 après une perte de plus de 3,6 millions d'euros en 2020. "La situation financière n'est pas très bonne alors que sur le plan industriel, il y a des commandes. Au point d'ailleurs que, s'il n'y avait pas ce problème financier, l'entreprise pourrait même engager", relève le représentant syndical. "Le problème, c'est le décalage entre les entrées et les sorties. S'agissant de grosses commandes, quand il y a des problèmes de livraison de marchandise ou des procédures vis-à-vis de clients et que, parallèlement, il faut avancer de l'argent, il y a vite un déficit peu absorbable par la société", poursuit Farouk Chennit. Ce dernier précise toutefois qu'il n'y a pas de crainte quant au paiement des salaires. Les Ateliers de la Meuse emploient environ 80 personnes. Le tribunal de l'entreprise de Liège doit se prononcer pour début juillet sur cette demande de réorganisation judiciaire. "Celle-ci sera très certainement validée. Il conviendra alors de se recentrer sur des commandes plus petites, avec des calendriers plus courts, pour ensuite relancer des dossiers plus conséquents une fois le contexte plus serein", conclut le secrétaire permanent CSC METEA. (Belga)