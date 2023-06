Ligue de diamant - Nafi Thiam 8e à la hauteur à Lausanne

La double championne olympique de l'heptathlon, dont le record personnel est de 2m02, a franchi 1m91 à son deuxième essai, avant de manquer ses trois tentatives à 1m94. La victoire est revenue à l'Australienne Nicola Olyslagers-McDermott, vice-championne olympique, qui a franchi 2m02. Elle devance les Ukrainiennes Iryna Gerashchenko (2m00) et Yaroslava Mahuchikh (1m97), championne du monde en salle et vice-championne du monde en plein air. La manche lausannoise de Ligue de diamant se déroulera vendredi, mais l'épreuve de saut en hauteur, habituellement tenue dans le centre de la ville la veille de l'événement, s'est déroulée ce jeudi. C'est la première fois que Nafi Thiam participait au meeting de Lausanne, sa deuxième compéition en plein air de la saison. Une saison que la Namuroise a lancée la semaine dernière à Ratingen, en Allemagne, où elle a pris part à cinq des sept épreuves de l'heptathlon de ce meeting consacré aux épreuves multiples. Nafi Thiam ne disputera aucun heptathlon avant celui des Mondiaux de Budapest (19 et 20 août). (Belga)