L'Office national des vacances annuelles a versé 3,5 milliards d'euros de pécule en 2021

La mission principale de cette institution publique de sécurité sociale est de payer les vacances annuelles des ouvriers et des artistes non-indépendants. Précisément, l'ONVA a déboursé 3.509.902.055,94 euros brut en 2022 contre 3.412.747.764,79 euros brut en 2021, soit une hausse de 2,85%. Le nombre de travailleurs recevant un pécule de vacances a lui augmenté de 16.290 unités. "Confronté à différents évènements mondiaux imprévus et à des changements radicaux dans notre environnement économique, l'ONVA a apporté une contribution financière importante afin de garantir le paiement du pécule de vacances des travailleurs", a commenté l'organisme. "Des efforts nécessaires ont été déployés pour faire face aux conséquences de la crise de l'énergie". L'office a notamment soutenu le secteur du tourisme en permettant aux centres de vacances, qui rencontraient des difficultés financières, de bénéficier d'adaptations raisonnables et réalistes dans le cadre de leurs prêts. Par ailleurs, en 2022, la campagne de publicité lancée pour promouvoir le service en ligne "Moncomptedevacances.be" a permis d'augmenter la visibilité de l'outil, précise encore l'ONVA dans son rapport. Plus de 832.000 travailleurs se sont ainsi connectés à leur compte pour consulter la durée de leurs vacances, le montant ou la date de paiement de leur pécule, soit un bond de 29,4% par rapport à l'année précédente. La priorité pour le comité de gestion en 2023 sera la "reconstitution des réserves" épuisées suite à "la crise du coronavirus et des dépenses supplémentaires non compensées". (Belga)