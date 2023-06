Partenariat entre la SWDE, Wanty, Nonet, Tegec et le Forem pour former des fontainiers

Trois formations "Coup de poing pénuries" ont été organisées par le Centre de compétence Forem Polygone de l'Eau et près de 25 personnes formées ont été engagées sous CDI. Sur base de ce bilan satisfaisant, les entreprises partenaires du projet ont décidé de reconduire leur collaboration avec le Forem. L'objectif des trois nouvelles formations est de former 30 fontainiers ou fontainières. La première formation sera lancée au bénéfice de la SWDE et de l'entreprise Wanty au Centre de Formation du Forem à Frameries. Deux autres suivront dans les prochains mois, une à Dinant au bénéfice des entreprises Nonet et SWDE, une autre à Verviers pour TEGEC et la SWDE. Les personnes intéressées doivent s'inscrire et passer avec succès des tests en mathématiques et en français, un entretien de faisabilité ainsi qu'une visite médicale. Vingt candidats ou candidates seront choisis pour découvrir le métier via la formation en centre et en entreprise. Dix d'entre eux poursuivront la formation en vue d'intégrer la SWDE ou l'entreprise Wanty. Les personnes intéressées peuvent déjà s'inscrire via le Forem pour la séance d'information qui se déroulera le 28 août. (Belga)