Plus de 7 maraîchers spécialisés en fruits et légumes sur 10 en infraction

Depuis le 1er janvier 2008, il est obligatoire d'indiquer correctement le pays d'origine de certains aliments. Or, constate le SPF Economie, des infractions sont souvent constatées. Sur les 283 commerçants contrôlés au cours de l'enquête, 202 étaient en infraction au moins à l'une des obligations légales en la matière, soit 71,4% d'entre-eux. L'Inspection économique du SPF Economie a ainsi adressé 208 avertissements et dressé 52 procès-verbaux constatant les infractions les plus graves. Parmi ces infractions, plus d'un tiers concernait des manquements aux règles relatives à l'indication du pays d'origine lors de la vente de fruits et légumes frais sur les marchés publics (38,8%). Le service public a aussi constaté 196 infractions quant à l'indication des prix à l'unité de mesure des biens (soit 25,6% de l'ensemble des infractions commises) et 157 infractions quant aux règles générales relatives à l'indication générale des prix (20,5%). (Belga)