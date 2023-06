Procès des attentats à Bruxelles - La défense de Bayingana demande son acquittement pour toutes les préventions

Hervé Bayingana Muhirwa est en effet notamment accusé d'avoir hébergé à deux reprises, avant et après les attaques, Mohamed Abrini et Osama Krayem, deux membres de la cellule responsable des explosions à l'aéroport de Zaventem et dans la station Maelbeek ayant fauché 32 vies. Selon le parquet, Hervé Bayingana Muhirwa doit être considéré comme co-auteur des attentats et, dès lors, être déclaré coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Mais sa défense est, elle, d'avis que ce Belgo-Rwandais doit être acquitté des trois préventions. La participation aux activités d'un groupe terroriste n'est pas établie, aux yeux de Mes Juliette et Vincent Lurquin, puisque l'homme n'avait pas connaissance des projets d'attentat avant le 22 mars et qu'il ne restait plus grand-chose de la cellule après les attaques. Certains se sont en effet fait exploser, tandis que d'autres (Salah Abdeslam et Sofien Ayari) étaient déjà derrière les barreaux. Les pénalistes envisagent dès lors de demander une requalification de la prévention de participation aux activités d'un groupe terroriste en recel de malfaiteurs. Ils se décideront d'ici la fin des plaidoiries des avocats des différents accusés, en début de semaine prochaine. (Belga)