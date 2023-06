Procès des attentats à Bruxelles - La défense d'Hervé Bayingana Muhirwa aura la parole jeudi

Selon le parquet, Hervé Bayingana Muhirwa doit être considéré comme co-auteur des attaques et déclaré coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Dans son réquisitoire, le ministère public a estimé que le Belgo-Rwandais avait sciemment offert une aide indispensable à la réalisation des attentats en hébergeant Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui ont renoncé à se faire exploser à Zaventem et dans le métro, avant et après les attentats. Pour les procureurs, cette aide a été apportée en connaissance de cause, ce que l'accusé à toujours nié. Hervé Bayingana Muhirwa a également démenti être "Amine", un surnom qui revient régulièrement dans l'enquête, et assure ne jamais s'être rendu dans l'appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek, où étaient fabriqués les explosifs destinés aux attaques. Du point de vue du parquet, ces deux éléments ne font aucun doute et celui-ci affirme même que l'homme, grand ami de son co-accusé Bilal El Makhoukhi, aurait aidé ce dernier à récupérer des armes dans la planque schaerbeekoise. Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti peu avant 08h00 à l'aéroport de Zaventem. Un peu plus d'une heure plus tard, une nouvelle explosion s'est produite dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés. (Belga)