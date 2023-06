Prolongation du nucléaire - Elia satisfait d'un scénario où les réacteurs seraient opérationnels à l'hiver 25-26

(Belga) Le scénario prévoyant la disponibilité des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 dès l'hiver 2025-2026 ravit le gestionnaire du réseau électrique Elia, a fait savoir son patron Chris Peeters, jeudi, en marge de la présentation d'une étude d'Elia sur la flexibilité de la consommation énergétique en Belgique. "Un grand pas a été fait et je suis très optimiste", a-t-il commenté au sujet de l'accord conclu entre le gouvernement et Engie sur la prolongation de ces deux réacteurs.