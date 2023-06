Prolongation du nucléaire - Le Forum nucléaire espère d'autres prolongations

Le secteur demande d'abolir la loi sur la sortie du nucléaire, votée il y a vingt ans. "Cette nouvelle décision sera indispensable afin de permettre la commercialisation de nouveaux réacteurs d'une part, mais aussi de prolonger tous les réacteurs actuels qui pourront l'être, d'un point de vue technique et en toute sûreté, et ce aussi longtemps que possible (au-delà des dix ans prévus actuellement), d'autre part", estime-t-on. Afin d'atteindre les objectifs climatiques et d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique, le Forum appelle à "combiner les différentes sources d'énergies, prioritairement les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, toutes les deux bas carbone, et ne pas les opposer". La fédération de l'industrie technologique Agoria a également salué la prolongation des deux réacteurs. A l'instar du Forum nucléaire, elle plaide pour prolonger la durée de fonctionnement des centrales nucléaires et à adapter la loi sur la sortie du nucléaire. "La transition énergétique entraîne une forte augmentation de la demande d'électricité", rappelle Agoria qui souligne que prolonger deux réacteurs ne suffira pas pour consolider l'approvisionnement à moyen terme. (Belga)