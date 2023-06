Rise For Climate manifeste à Schuman pour rappeler l'urgence climatique à l'Europe

FairFin, Stop Ecocide Belgium, Teachers For Climate, Youth for Climate, l'Affaire Climat et d'autres organisations nationales et internationales étaient présentes. Rise For Climate Belgium s'insurge contre le fait que l'urgence climatique ne soit pas à l'ordre du jour du sommet européen des 29 et 30 juin à Bruxelles. "A la veille de l'un des étés les plus chauds de l'histoire, avec une aggravation des sécheresses, des pénuries d'eau, des incendies, des fumées toxiques et des inondations en Europe et dans le monde, nous encourageons le Conseil européen à adopter un traité de non-prolifération des combustibles fossiles", explque Kim Le Quang, co-fondateur de Rise For Climate Belgium. Selon les défenseurs du climat, le programme européen Copernicus, a prédit que le record mondial de température moyenne serait battu en juin. La limite de +1,5 degré fixée comme seuil ultime de réchauffement climatique dans l'Accord de Paris est ainsi dépassée. "C'est pourquoi la neutralité carbone d'ici 2050 est beaucoup trop tardive. A Paris, par exemple, Météo France prévoit déjà 50 degrés Celsius en 2050", explique Kim Le Quang. "Nous regrettons que ce ne soit pas à l'ordre du jour du sommet européen." (Belga)