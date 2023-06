TC Bruges - Huit ans de prison et dix ans de mise à disposition pour avoir commis trois viols

Fabian D. a rencontré les victimes via la plateforme de rencontres érotiques, Afspraakjes.com. L'enquête a commencé lorsqu'une femme s'est présentée le 16 juillet 2022 à la police d'Ostende (Flandre occidentale). La veille, celle-ci avait accepté un rendez-vous avec un homme qui s'était décrit comme un riche militaire. Le client lui avait proposé de l'assoupir et d'ensuite avoir des relations sexuelles dans une chambre d'hôtel en échange de 30.000 euros. La dame a réclamé un surplus de 5.000 euros sans obtenir satisfaction. Bien qu'un léger endormissement avait été convenu, elle a dû avaler sept pilules de sédatifs et d'antidépresseurs puissants ainsi que de la vodka. Cette affaire a pu être reliée à un dossier similaire ouvert quelques jours plus tôt à Zedelgem (Flandre occidentale). Une femme est restée inconsciente pendant deux jours après avoir été en compagnie d'un monsieur par l'entremise du même site web. Sous une fausse identité, Fabian D. lui avait promis 15.000 euros en contrepartie de rapports sexuels sous l'influence de pilules et d'alcool. Il lui aurait assuré un étourdissement limité à cinq heures environ. Il ne s'est jamais acquitté de sa dette. Enfin, son ADN a été retrouvé sur la scène d'un viol commis en 2019 à Wevelgem (Flandre occidentale). Présente sur Afspraakjes.com sans avoir de rendez-vous ce soir-là, la troisième victime affirme qu'un intrus s'était introduit chez elle vers 22h30 alors qu'elle se trouvait dans son lit. (Belga)