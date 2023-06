TC Charleroi - Trois ans de prison pour violence lors d'un conflit de voisinage à Manage

La nuit du 17 au 18 octobre dernier, à Manage (province de Hainaut), les deux jeunes hommes se sont rendus au domicile de la victime pour la menacer de mort. "Le second prévenu a sorti une arme factice pour la pointer à vingt centimètres du visage de la victime en lui lançant 'je vais te fumer'", avait précisé le ministère public. Trois jours plus tard, les deux prévenus sont revenus sur les lieux pour s'en prendre à la même victime. "Ils ont forcé le portail du jardin et cassé des vitres. Le fils de la victime, porteur d'un handicap mental et physique, a reçu des coups de barre de fer et des coups de béquilles. Le compagnon de la voisine, qui a gazé les prévenus, a aussi reçu des coups", avait rappelé la substitute Lecomte. Donovan C. et Vincent P. ne contestaient pas les deux scènes. Trois ans de prison avaient été requis par le ministère public contre les deux prévenus, sans s'opposer à octroyer un sursis probatoire à Donovan C. Sans avocat, ce dernier avait plaidé un sursis probatoire. La défense de Vincent P. avait plaidé une peine de travail. (Belga)