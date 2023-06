Tribunal police Liège - L'examen du dossier de Sofian Kiyine reporté au 10 octobre

L'accident est survenu le 30 mars dernier à hauteur du hall omnisports de Flémalle. Sofian Kiyine, seul à bord d'une voiture, a percuté à pleine vitesse le rond-point avant de s'envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports. Blessé, il avait dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital. L'enquête avait permis d'établir que le milieu de terrain avait 1,7 grammes d'alcool dans le sang. Le joueur avait reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées et disait avoir été victime d'un malaise au volant, sans se souvenir d'avoir effectué cet accident. Sofian Kiyine était présent lors de cette première audience. "Il est important pour lui de comparaître et de montrer qu'il souhaite être entendu dans ses explications. Il ne se désintéresse pas de l'affaire et il n'a pas attendu pour prendre des mesures. Son véhicule est déjà équipé d'un alcolock, il suit une formation Vias et il preste des heures en qualité de bénévole auprès d'une association qui assiste des personnes atteintes de handicap. Il veut démontrer qu'il n'est pas une personne qui consomme régulièrement de l'alcool", a indiqué Me Steve Van Laenen. L'affaire sera réexaminée le 10 octobre en date "relai", afin de vérifier la présence de toutes les parties et de déterminer un calendrier de procédure. (Belga)