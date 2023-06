Un cas de salmonelle détecté dans l'environnement de l'usine Ferrero d'Arlon

"Ils ont pris les mesures nécessaires", rassure la porte-parole de l'Afsca, Aline Van den Broeck, en se référant au personnel de l'usine de la province du Luxembourg. "Le risque est tout à fait contrôlé", poursuit-elle. "Aucun produit final destiné à la consommation n'a été testé positif." Aucun produit n'a cependant quitté l'usine, note la porte-parole. Un peu plus d'un an auparavant, l'Afsca avait rappelé plusieurs produits chocolatés de la marque Kinder, fabriqués dans l'usine à cause d'une infection de salmonelle. L'agence fédérale avait ensuite ordonné la fermeture de l'usine. Depuis, le personnel procède à plusieurs contrôles par jour. "Ça peut provenir d'une plinthe ou même d'une chaussure", note Aline Van den Broeck pour parler de la détection repérée ce jeudi. Plusieurs pays d'Europe avaient été touchés par cette bactérie via les produits de l'usine, comme l'Irlande, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou la Belgique. L'Irlande avait été le premier pays à donner l'alerte. La bactérie avait créé un foyer épidémique de centaines de cas d'infection en Europe. Le fabricant de chocolat avait également procédé au rappel de produits en Australie et en Suisse. (Belga)