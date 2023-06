"Un Poutine affaibli est un plus grand danger", met en garde Borrell

"Un Poutine affaibli représente un plus grand danger", a-t-il mis en garde à son arrivée pour un sommet européen, soulignant le risque "d'instabilité" pour la Russie. Vladimir Poutine "procède à un nettoyage interne" avec l'arrestation de généraux et cherche "qui est derrière cette tentative de rébellion armée", a-t-il souligné. L'Ukraine sera au coeur des discussions entre les dirigeants européens jeudi avec une intervention prévue du président Volodymyr Zelensky en visio-conférence. Cette mutinerie a montré de "profondes fissures" dans le système mis en place par Poutine et "elle aura des conséquences pour nous", a averti la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Il est important que nous doublions le soutien à l'Ukraine, pour la capacité militaire et l'aide financière", a-t-elle plaidé à son arrivée. La Commission européenne a proposé le 20 juin aux Etats membres d'approuver un paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine jusqu'en 2027, dans le cadre d'une rallonge du budget pluriannuel de l'UE. "Nous devons faire en sorte que l'Ukraine soit capable de se défendre", a martelé Josep Borrell. "La Facilité européenne pour la paix doit continuer à être financée et peut-être devra-t-elle devenir un fonds de défense ukrainien", a-t-il suggéré. Créée hors du budget européen par des contributions des Etats membres et dotée d'un budget porté à 12 milliards d'euros, dont la moitié a déjà été engagée, la Facilité européenne pour la paix est principalement utilisée pour financer les fournitures d'armes et de matériel à l'Ukraine et former ses soldats. (Belga)