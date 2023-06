Une participation en hausse lors des élections médicales, l'Absym en tête

Au total, ce sont 20.903 médecins qui ont remis un bulletin durant ces élections médicales, soit un taux de participation de 35,3%. L'Inami note une hausse de 11% par rapport au précédent scrutin, cinq ans plus tôt. Ce taux de participation est contesté par l'Absym qui estime que seuls 39.000 médecins sont actifs en Belgique, et non 59.000 comme l'indique l'Inami. Plus de 8.000 généralistes et 12.000 spécialistes ont participé à ces élections, qui permettent de choisir les organisations professionnelles chargées de les représenter dans les organes de l'Inami. Ce vote à la proportionnelle offre ainsi un nombre défini de sièges au sein de la Commission nationale médico-mutualiste (Médicomut), qui se réunit pour conclure des accords et conventions autour de la médecine généraliste et des soins de santé. L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) a obtenu plus de la moitié des voix (56,80%), grâce principalement à une large proportion de votants parmi les médecins spécialistes (plus de trois sur quatre). Le Cartel, composé du Groupement belge des omnipraticiens (GBO), de l'ASGB néerlandophone et du Monde des spécialistes (MoDeS), a glané la deuxième place du scrutin avec près d'un quart de bulletins favorables. Enfin, l'Alliantie Artsenbelang (AADM) a obtenu 17,96% des voix. Ces résultats rapportés au nombre de siège au sein de la Médicomut montrent que l'Absym conserve ses sept sièges glanés en 2018. Le Cartel garde également ses trois places au sein de la commission, devant l'AADM qui reste à deux représentants. (Belga)