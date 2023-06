Une prime au pouvoir d'achat pour certains travailleurs du secteur de la chimie

La prime sera versée sous la forme d'un chèque consommation et sera limitée aux entreprises bénéficiaires en 2022. L'accord prévoit aussi une augmentation des salaires minimums sectoriels et des primes d'équipe, des allocations supplémentaires pour le chômage partiel, les emplois d'insertion, les congés de maternité ou d'allaitement, ainsi qu'une majoration des indemnités pour les trajets domicile/travail par le rail, énumère essenscia. Les partenaires sociaux se sont également entendus sur les formations. Dès cette année, les salariés auront droit à 4 jours de formation, et à partir de 2024, ce nombre passera à 5 jours annuels. Koen Laenens, secrétaire général et directeur de la politique sociale d'essenscia, se félicite d'être parvenu, avec les syndicats, "à un accord sectoriel équilibré dans un climat serein et constructif. Il s'agit d'un accord qui renforce le pouvoir d'achat, mais qui, dans le contexte économique actuel, veille également à protéger la compétitivité des entreprises". (Belga)