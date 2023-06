Une septième faculté va voir le jour à l'UNamur

"La FaSEF est la première faculté en Belgique qui soit principalement dédiée aux programmes de formation initiale et de formation continue des enseignants, des cadres de l'enseignement ainsi que des formateurs dans divers secteurs professionnels", affirme l'UNamur. Elle organisera, en codiplômation avec la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux), le Master de spécialisation en formation d'enseignants qui "remplacera le CAPAES dans les sections pédagogiques", informe l'université. "La FaSEF sera aussi partenaire, aux côtés de l'Hénallux, de l'UCLouvain et de l'IMEP, de quinze nouveaux programmes de formations à l'enseignement dans les sections 1, 2 et 3" qui correspondent aux niveaux d'éducation allant de la classe d'accueil jusqu'à la 3e secondaire incluse, ajoute l'institution. À moyen et long terme, cette dernière garantit que l'offre de formation sera aussi enrichie. Elle dévoile qu'en 2025, la FaSEF proposera le Masters "120" en enseignement "section 4" et le Masters "60" en enseignement "section 5" (ces sections équivalent au secondaire supérieur, NDLR) qui remplaceront le Master à finalité didactique ou l'agrégation. "Ils seront organisés, en codiplômation avec l'Henallux, dans les disciplines suivantes: Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Sciences économiques", précise l'UNamur. D'après le communiqué, l'accent sera notamment mis sur l'apprivoisement du web ainsi que des réseaux sociaux, et le développement des programmes de formation continue ou de recherche sera poursuivi. Grâce à la FaSEF, l'université s'attend à accueillir 400 étudiants supplémentaires l'année prochaine. (Belga)