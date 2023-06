Wimbledon - Greet Minnen dans le tableau final de Wimbledon pour la 3e année de suite

Minnen, 121e mondiale et tête de série N.13 des qualifications, s'est imposée 6-2, 6-3 en 55 minutes face à la Lettone Darja Semenistaja, 208e mondiale et tombeuse de Marie Benoit au premier tour. La Campinoise a atteint à deux reprises le tableau final à l'All England Club. Elle avait été éliminée au premier tour en 2021 par l'Australienne Alja Tomljanovic et au deuxième tour en 2022 par la Chinoise Zheng Qinwen. Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 90) et Maryna Zanveska (WTA 92) sont elles directement qualifiées pour le tableau final. Le tirage au sort du tableau final est prévu vendredi à 11h00 heure belge. (Belga)