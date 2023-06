Wimbledon - Kimmer Coppejans rejoint le tableau final pour la première fois de sa carrière

Lors du troisième et dernier tour des qualifications, traditionnellement joué au meilleur des cinq sets, Coppejans, 187e mondial, s'est imposé en cinq sets 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 contre le Japonais Taro Daniel, 105e mondial et tête de série N.4 des qualifications. La rencontre a duré 3 heures et 26 minutes. Tombeur de Zizou Bergs au deuxième tour des qualifications mercredi, l'Ostendais, 29 ans, n'était jamais parvenu à se qualifier pour le tableau final de Wimbledon. Sur ses quatre précédentes tentatives, il avait été à chaque fois éliminé au premier tour des qualifications. Coppejans rejoint ainsi David Goffin, 123e mondial, dans le tableau final du tournoi londonien. Le N.1 belge avait reçu une invitation de la part des organisateurs, évitant de passer par les qualifications. Le tirage au sort du tableau final est prévu le vendredi 30 juin à 11h00 heure belge. Raphaël Collignon (ATP 212) et Gauthier Onclin (ATP 214) ont eux été éliminés au deuxième tour des qualifications et Joris De Loore (ATP 196) au premier tour. (Belga)