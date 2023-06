Wimbledon - Pour s'en sortir contre Ruse, Yanina Wickmayer a dû "rajouter une couche"

"Ce fut un super match, avec un haut niveau du début à la fin", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Ruse frappait fort et il y avait une belle intensité des deux côtés. Je disputais un bon match, mais à 6-4, 2-1 et break pour elle, j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir, il fallait que je rajoute une couche. C'est ce que j'ai réussi à faire et cela a payé. Je suis très contente d'avoir continué à jouer vers l'avant et d'avoir fini par imposer mon jeu." Yanina Wickmayer n'est donc plus qu'à une victoire d'une 14e participation à Wimbledon et d'une deuxième depuis son come-back après être devenue maman d'une petite fille. Elle affrontera ce jeudi l'Allemande Laura Siegemund (WTA 154), 35 ans, qui a battu 6-3, 6-4 la Tchèque Jana Cepelova (non classée), 30 ans. "Une qualification pour le tableau final serait un énorme résultat", a-t-elle poursuivi. "Et je vais tout donner pour y arriver. Siegemund a beaucoup d'expérience. C'est une ancienne top-30, qui joue bien sur gazon, avec beaucoup de variations et de montées au filet. Il faudra encore une fois parvenir à diriger l'échange et à se montrer agressive afin qu'elle ne puisse pas suivre au filet." (Belga)