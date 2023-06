Wimbledon - Yanina Wickmayer va disputer Wimbledon pour la 14e fois

Wickmayer, 111e mondiale et tête de série N.17 des qualifications, a battu l'Allemande Laura Siegemund (WTA 154)en trois sets 6-4, 5-7, 6-3 jeud au troisième et dernier tour des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 46 minutes. Ce sera la 14e participation de L'Anversoise à Wimbledon. Elle a signé son meilleur résultat en 2011, lorsqu'elle a été battue en huitièmes de finale par la Tchèque Petra Kvitova. Invitée dans le tableau final en 2022 après son retour de maternité, elle avait été éliminée au deuxième tour par la Lettone Jelena Ostapenko. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 121) s'était elle aussi qualifiée pour le tableau final. Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 90) et Maryna Zanveska (WTA 92) sont elles directement qualifiées pour le tableau final. Le tirage au sort du tableau final est prévu vendredi à 11h00 heure belge. (Belga)