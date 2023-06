À son procès à Londres, Kevin Spacey décrit comme un "harceleur sexuel"

Kevin Spacey est "un homme qui ne respecte pas les limites ou l'espace personnel", qui "aime rendre les autres (...) mal à l'aise, un harceleur sexuel", a affirmé la représentante du Crown prosecution Service (CPS, le parquet britannique), Christine Agnew. La star hollywoodienne a plaidé non coupable pour l'ensemble des 12 charges retenues contre lui, incluant plusieurs actes d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013. La représentante du parquet a décrit les diverses agressions dont ces hommes accusent Kevin Spacey. L'acteur aurait "touché (l'un d'entre eux) de manière inappropriée (...) tentant d'attraper ses fesses" et qu'"à plusieurs occasions, Kevin Spacey a attrapé les parties génitales (de cet homme) à travers ses vêtements", sans son consentement. Kevin Spacey est aussi accusé d'avoir agressé un autre homme entre 2001 et 2004, en l'ayant notamment forcé à s'engager dans un rapport sexuel non consenti. Selon l'accusation, la victime présumée, après avoir été invité par Kevin Spacey à prendre un verre dans un appartement, s'est endormie puis réveillée lorsqu'elle a réalisé que l'acteur était en train de lui faire une fellation. Malgré son refus, il aurait continué et la victime l'aurait repoussée, avant de quitter l'appartement. Ces accusations ont émergé en 2017 au début du mouvement #MeToo, au moment où Kevin Spacey était au sommet de sa gloire, interprète principal de la série à succès de Netflix "House of Cards". Dans la foulée, il a été débarqué de la série et d'autres projets auxquels ils devaient participer. (Belga)