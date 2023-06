Adolescent tué par un policier à Nanterre - Elisabeth Borne annonce le déploiement de blindés de la gendarmerie

Des "forces mobiles supplémentaires" vont en outre être déployées, a précisé Matignon à l'AFP, ajoutant que des "événements de grande ampleur mobilisant des effectifs et pouvant présenter des risques d'ordre public en fonction des situations locales" seraient annulés. Ces décisions font partie des mesures arrêtées sous l'autorité du président Emmanuel Macron lors de la cellule interministérielle de crise qui s'est réunie en milieu de journée au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pour sa part demandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France à partir de 21h00, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le ministre leur a aussi demandé la "prise systématique d'arrêtés d'interdiction de vente et de transport" de mortiers d'artifice, de bidon d'essence, d'acides et de produits inflammables et chimiques (Belga)