Adolescent tué par un policier à Nanterre - Une dizaine d'interpellations après des échauffourées aussi à Bruxelles

"Dans plusieurs communes, des jeunes se rassemblent et jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre", a résumé la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Les tensions ont notamment eu lieu autour du quartier Anneessens, où la police s'est rendue sur place en nombre, et près de la gare du Midi. Plusieurs feux ont été déclenchés, ce qui a nécessité la présence des pompiers, selon la porte-parole de la zone de police. La circulation des bus et des trams a en outre été adaptée sur ordre de police, par mesure de sécurité, indique de son côté la Stib. "Je regrette et condamne toute volonté d'importer dans les quartiers de notre capitale les actes de violence urbaine qui sévissent dans plusieurs villes françaises", a pour sa part réagi le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, sur Twitter, remerciant les forces de police et les pompiers "qui ont, ce soir, rapidement restauré l'ordre public." En France, les autorités françaises redoutaient jeudi une "généralisation" des violences nocturnes après la mort mardi en région parisienne de Nahel, 17 ans, tué par un policier qui a été inculpé pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. (Belga)