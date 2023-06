Animations, bivouacs et reconstitutions ce week-end sur le champ de bataille de Waterloo

Les reconstitutions de certaines phases de la bataille se dérouleront samedi à 20h30 et dimanche à 10h30 au niveau de la porte nord de la ferme. Les figurants y manœuvreront toute la journée, tandis qu'un village civil accueillera des artisans et des corps de métier de l'époque. Le Mémorial et le Musée Wellington, où un film en 3D, sera diffusé seront ouverts tout le week-end. Des activités seront également organisées en continu au dernier quartier général de Napoléon à Vieux-Genappe. Samedi à 10h30, l'Empereur et son état-major y débarqueront sur l'air de la musique du premier régiment des grenadiers à pied de la Garde impériale. À 13h00, ils passeront à table dans leur tente. Des démonstrations de soins aux blessés sont prévues, des occupations seront proposées aux enfants et les bivouacs pourront être visités. (Belga)