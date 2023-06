Appel Gand - L'artiste Wim Delvoye condamné à une amende pour une série d'infractions urbanistiques

En première instance, l'artiste avait été condamné à une amende de 160.000 euros et à sept mois de prison avec sursis. La cour a tenu compte dans la nouvelle peine de sa condamnation en 2019 à une amende de 55.000 euros. Wim Delvoye souhaitait restaurer le château De Bueren dans son état originel et étendre le domaine à un parc de sculptures, mais ses permis n'étaient pas conformes. Dans la première affaire, l'artiste et sa société ont été poursuivis pour avoir, entre 2008 et 2011, notamment fait construire un plateau en béton à proximité du château. L'artiste avait été acquitté par le tribunal de première instance mais le parquet ainsi que l'agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap Natuur en Bos) avaient interjeté appel. Finalement, la cour d'appel de Gand avait réformé le jugement et condamné Wim Delvoye à une amende de 55.000 euros. Sa société devait, elle, s'acquitter d'une amende de 49.500 euros. L'artiste devait aussi remettre le château et le domaine dans leur état originel endéans un an. Dans la nouvelle affaire, où de nouvelles infractions avaient été constatées, la société de Wim Delvoye a été acquittée mais il a été personnellement condamné à sept mois de prison avec sursis et à une amende effective de 160.000 euros. Il avait alors décidé d'interjeter appel. M. Delvoye avait notamment fait construire une structure en briques de 20 mètres sur 10 pour stocker son bois. (Belga)