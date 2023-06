Asile et Migration - Plus de 4.500 migrants atteignent Lampedusa en 72h, l'île "surpeuplée comme jamais"

L'île "n'a jamais été aussi surpeuplée", a tweeté depuis le camp Sergio Scandura, un journaliste italien spécialisé sur la question de la migration. La majorité des migrants sont récupérés en mer par les gardes-côtiers et les carabiniers, avant d'être débarqués à terre. Certains parviennent à atteindre l'île par leurs propres moyens. Pour éviter que Lampedusa ne devienne un point névralgique de l'immigration, les autorités tentent de transférer le plus grand nombre possible de personnes vers le continent à bord de ferries ou de bateaux de police. Elles doivent ensuite les répartir dans d'autres camps. L'Italie déplore depuis longtemps le manque de soutien de l'Union européenne face à sa difficulté pour répartir davantage les migrants traversant la Méditerranée. Ce point devrait être discuté vendredi, lors du traditionnel sommet européen d'été. (Belga)