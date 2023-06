Assises Bruxelles - Georgi Skriupa est condamné à cinq ans de prison avec sursis partiel

Les juges professionnels et les jurés ont ensemble retenu des circonstances atténuantes à Georgi Skriupa, notamment l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef et le caractère isolé de l'acte qu'il a commis, au sein de son parcours de vie. Compte tenu de ce constat, ils ont estimé qu'il y avait lieu d'accorder au coupable le bénéfice d'un sursis probatoire. Cette mesure s'appliquera durant cinq ans et uniquement pour la partie de la peine qui excède quatre ans. Elle est probatoire, et donc assortie de conditions. Georgi Skriupa devra notamment avoir une adresse fixe, ne pas commettre d'infraction, régulariser sa situation de séjour en Belgique, trouver un emploi, être suivi sur le plan psycho-médico-social pour soigner son assuétude à l'alcool et apprendre l'une des langues nationales. Jeudi soir, le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu Georgi Skriupa coupable de meurtre sur Pavlo Vorobets, considérant néanmoins que le premier a été provoqué par le second. Le 6 avril 2022, Pavlo Vorobets, un Ukrainien âgé de 31 ans, a reçu un coup de couteau dans le cou à la suite d'une dispute avec son compatriote et ami Georgi Skriupa, âgé de 47 ans. Les faits se sont déroulés rue Eloy à Anderlecht vers 23h00, alors que les deux hommes étaient ivres. (Belga)